В Беларуси розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 9,5 млрд рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,2 рубля против 14,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2022 г. составил 8,9 млрд рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 22,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-февраля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 535,3 млн рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.