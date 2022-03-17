|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ВЫРОС В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 4%
11:36 18.03.2022
В Беларуси розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 9,5 млрд рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,2 рубля против 14,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2022 г. составил 8,9 млрд рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 22,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-февраля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 535,3 млн рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте