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ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ ПАРОВУЮ ТУРБИНУ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В АПРЕЛЕ НА МОГИЛЕВСКОЙ ТЭЦ-2
11:05 18.03.2022
На «Могилевской ТЭЦ-2» скоро будет запущена в работу новая паровая турбина.
Как сообщает Telegram-канал РУП «Могилевэнерго», монтажные и пуско-наладочные работы по введению ее в эксплуатацию подходят к финишу.
Новая турбина, в отличие от старой, более экономичная и будет работать только по теплофикационному циклу, что позволит снизить расход условного топлива на отпуск электроэнергии. По оценке специалистов филиала, после ввода в эксплуатацию новой паровой турбины на «Могилевской ТЭЦ-2» в текущем году удастся сэкономить порядка 2,6 тыс. тонн условного топлива.
В данный момент специалисты филиала вместе с подрядной организацией ОАО «БЭРН» осуществляют монтажные и пуско-наладочные работы по установке контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также отладке автоматизированных системам управления технологическим процессом. Она включает поверку датчиков, защит и блокировок, а также метрологическую блокировку измерительных каналов контроллеров OMRON. Наладку ЭУЧ ЭГСАР осуществляют шеф-инженеры ЗАО «КТЗ» и АО «ИНТАЙ»
Включение в работу оборудования новой турбины планируется в апреле месяце текущего года. Для успешного ввода его в работу необходимо слаженная работа всех подрядных и субподрядных организаций, занятых монтажом и наладкой теплотехнического оборудования.
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