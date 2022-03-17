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ЭКОНОМИКА РБ
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧЕНЫ 77 МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
10:48 18.03.2022
Лукашенко подписал распоряжение о назначении стипендий 77 молодым ученым, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, стипендии в том числе назначены 5 докторам наук в возрасте до 45 лет, 42 кандидатам наук в возрасте до 35 лет и 30 молодым ученым без степени в возрасте до 30 лет.
Среди тех, кто удостоен стипендий, - представители физико-математических, технических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук.
«Результаты, полученные стипендиатами, имеют научную значимость, а также используются в практической деятельности организаций и предприятий, учебном процессе в учреждениях образования. Новизна подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, по ряду разработок получены патенты на изобретения», - говорится в комментарии.
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