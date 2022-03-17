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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ДВА МЕСЯЦА СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5%
10:08 18.03.2022
Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в январе-феврале 2022 г. перевезено 50,6 млн тонн грузов, или 95% к январю-февралю 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот за два месяца 2022 г. составил 16,4 млрд тонно-километров, или 89,7% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-феврале 2022 г. пассажирооборот составил 2688,4 млн пассажиро-километров, или 103,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 244 млн человек, или 96,8% к январю-февралю 2021 г.
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