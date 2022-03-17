ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ДВА МЕСЯЦА СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5%


10:08 18.03.2022

Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в январе-феврале 2022 г. перевезено 50,6 млн тонн грузов, или 95% к январю-февралю 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот за два месяца 2022 г. составил 16,4 млрд тонно-километров, или 89,7% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-феврале 2022 г. пассажирооборот составил 2688,4 млн пассажиро-километров, или 103,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 244 млн человек, или 96,8% к январю-февралю 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
валюта курс
EUR 3.6460
USD 3.2976
RUB 3.1470
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6460 -0.0039
USD 3.2976 -0.0133
RUB 3.1470 +0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.6900
USD 3.2200 3.3500
RUB 2.0000 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1100
EUR/RUB 107.5000 180.0000
USD/RUB 98.0000 165.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте