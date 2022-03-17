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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВСКРЫЛ НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ


09:44 18.03.2022

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с ИМНС вскрыта незаконная схема использования преференций по налогу на прибыль, предусмотренных для стимулирования предпринимательской деятельности в сельской местности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, руководитель частного унитарного предприятия по производству хлебобулочных изделий (лавашей) после истечения срока, в течение которого для юридического лица действовал льготный режим, зарегистрировал на территории Гомельского района еще одну подконтрольную коммерческую структуру. Ей были переданы основные средства и права на товарный знак производимой продукции, также в штат новой компании были переведены работники.

Данный субъект хозяйствования продолжил заниматься тем же видом деятельности, который ранее осуществляло унитарное предприятие, – изготовление хлебобулочных изделий. Это позволяло создавать видимость законного применения вновь образованной коммерческой структурой льготы по налогообложению.

В результате незаконного использования льгот в бюджет не доплачен налог на прибыль в размере более 3,4 млн рублей.

В настоящее время возмещено свыше 1,7 млн рублей.

В отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело.
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