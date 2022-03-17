Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров определен особый порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание (каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания) и муку пшеничную отечественных производителей.

Как сообщает МАРТ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, вправе увеличить цену на размер (в процентном выражении) изменения цен производителя на эти товары.

При этом отпускные цены производителей формируются с учетом ограничений, установленных постановлением МАРТ № 79 от 21 декабря 2021 года.

Указанный порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание и муку пшеничную вступает в силу с 17 марта 2022 г.

Согласование производителями (импортерами) с комиссией отпускных цен на масло, детское питание и муку, которые до 1 января 2022 г. не произведены и не ввозились на территорию Беларуси, не требуется.