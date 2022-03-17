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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОТПУСКАЮТ ЦЕНЫ НА МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И МУКУ ПШЕНИЧНУЮ
09:31 18.03.2022
Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров определен особый порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание (каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания) и муку пшеничную отечественных производителей.
Как сообщает МАРТ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, вправе увеличить цену на размер (в процентном выражении) изменения цен производителя на эти товары.
При этом отпускные цены производителей формируются с учетом ограничений, установленных постановлением МАРТ № 79 от 21 декабря 2021 года.
Указанный порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание и муку пшеничную вступает в силу с 17 марта 2022 г.
Согласование производителями (импортерами) с комиссией отпускных цен на масло, детское питание и муку, которые до 1 января 2022 г. не произведены и не ввозились на территорию Беларуси, не требуется.
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