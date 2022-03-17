В январе-феврале 2022 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 27,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 6,3%, в обрабатывающей промышленности – на 4,3%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 0,1 процентный пункт, а в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений осталось на уровне прошлого года.