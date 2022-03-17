|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 3,5%
09:16 18.03.2022
В январе-феврале 2022 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 27,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 6,3%, в обрабатывающей промышленности – на 4,3%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 0,1 процентный пункт, а в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений осталось на уровне прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте