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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ АККРЕДИТОВАЛА НОВОГО БРОКЕРА В КАЗАХСТАНЕ


18:33 17.03.2022

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) аккредитовала нового брокера в Казахстане — ТОО First-KO.

По словам директора компании Хамзы Нурсултана Талгатулы, его главная задача - максимально упростить работу предприятий из Казахстана на рынке Беларуси.

«У нас есть значительный опыт в сфере импорта и экспорта товаров. В статусе биржевого брокера планируем сосредоточиться на товарах, по которым Беларусь занимает лидирующие позиции на просторах СНГ. Это, в частности, молокопродукты, картофель, шины, запчасти для спецтехники. Спрос на эту продукцию в Казахстане высокий, поэтому рассчитываем в ближайшее время привлечь на биржу первых покупателей и заключить для них сделки», - сказал он.

В 2020 г. биржевой товарооборот двух стран составил около $30 млн. На казахстанский рынок преимущественно поставлялась мясомолочная продукция, изделия из кожи и сахар, в то время как у белорусских покупателей самыми востребованными были уголь и черный металлопрокат.

С новым брокером планируется активизировать привлечение на торги казахстанского бизнеса. Основное внимание будет уделено малым и средним предприятиям, которые, как правило, не имеют собственной товаропроводящей сети, но хотели бы найти деловых партнеров в Беларуси.

Также рассматривается возможность заключения транзитных сделок, что позволит казахстанским компаниям минимизировать риски, связанные с внешнеторговой деятельностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, для казахстанских компаний установлен упрощенный порядок аккредитации и получения электронной цифровой подписи. По состоянию на 1 марта 2022 года на БУТБ были аккредитованы 85 резидентов Казахстана. Ожидается, что приход на биржевую площадку казахстанского брокера будет способствовать увеличению количества участников торгов из этой страны, а также росту товарооборота между Беларусью и Казахстаном.

В настоящее время сеть биржевых брокеров БУТБ охватывает 16 организаций из 11 стран.
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