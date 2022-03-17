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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОМ ГПЛХО РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БЕРЕЗОВЫЙ СОК ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
18:00 17.03.2022
Для обеспечения населения березовым соком лесохозяйственными учреждениями Минского ГПЛХО будут организованы торговые точки в каждом лесхозе и лесничестве (за исключением Боровлянского спецлесхоза) и в городах районного уровня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, всего планируется организовать около 200 точек для реализации березового сока. В Минске реализация сока березового будет проходить на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70). Стоимость за 1 литр составит 0,48 рубля.
Березовый сок будет реализовываться как со склада лесничеств, лесхозов, так и непосредственно на лесосеках.
В текущем году планируется реализовать населению около 700 тонн березового сока.
Потребность промышленных предприятий в березовом соке для переработки в текущем году по Минской области составляет 3,0 тыс. тонн. В настоящее время с предприятиями заключены договора.
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