Для обеспечения населения березовым соком лесохозяйственными учреждениями Минского ГПЛХО будут организованы торговые точки в каждом лесхозе и лесничестве (за исключением Боровлянского спецлесхоза) и в городах районного уровня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, всего планируется организовать около 200 точек для реализации березового сока. В Минске реализация сока березового будет проходить на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70). Стоимость за 1 литр составит 0,48 рубля.

Березовый сок будет реализовываться как со склада лесничеств, лесхозов, так и непосредственно на лесосеках.

В текущем году планируется реализовать населению около 700 тонн березового сока.

Потребность промышленных предприятий в березовом соке для переработки в текущем году по Минской области составляет 3,0 тыс. тонн. В настоящее время с предприятиями заключены договора.