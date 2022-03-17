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ЭКОНОМИКА РБ
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА XIX КОНКУРС ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ ТИБО
17:54 17.03.2022
Стартовал прием заявок на XIX конкурс «Интернет-премия ТИБО».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, на официальном сайте Форума ТИБО создан специальный раздел, посвященный конкурсу.
Воспользовавшись предложенной регистрационной формой, владелец и(или) разработчик интернет-ресурса может представить сайт на соискание премии.
В этом году конкурс проводится по 11 основным номинациям.
Прием заявок на конкурс продлится до 6 мая 2022 года.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится в дни работы форума ТИБО (6-10 июня 2022 г., Минск, пр.Победителей, 111А). В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.
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