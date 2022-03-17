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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,2%
16:56 17.03.2022
Согласно первой оценке, валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси за январь-февраль 2022 года в текущих ценах составил 28,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,5%.
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