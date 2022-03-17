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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА ГОМСЕЛЬМАШ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «АГРОКОМПЛЕКС-2022» В УФЕ
15:50 17.03.2022
Дилерский центр ООО «ТД «Агросила» представит агротехнику GOMSELMASH на 32-й международной специализированной выставке «АгроКомплекс-2022», которая пройдет 22-25 марта на территории ВДНХ-Экспо в Уфе (Башкортостан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, на выставке будет демонстрироваться современный зерноуборочный комбайн GS3219, самоходная косилка CS100 и кормоуборочный комбайн FS8060.
В этом году в «АгроКомплекс» примут участие более 280 компаний из 31 региона России и Республики Беларусь.
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