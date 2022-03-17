Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 марта 2022 года выросло до более 946,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 946 тыс. 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 942 тыс. 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 718 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6698 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1789 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 946 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 688 тыс. 661 тест.