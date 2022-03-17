Министерство экономики продолжает активно продвигать идеи по имеющимся возможностям для вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки с валообразующими производственными предприятиями.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с этой целью 16 марта 2022 года директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович и начальник главного управления экономики промышленности Минэкономики Владимир Лобанов вместе с представителями Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей провели онлайн встречу с облисполкомами.

«В текущих условиях работе по импортозамещению как никогда важно придать дополнительный импульс, синхронизируя интересы отраслей и регионов, активнее вовлекать в нее малый и средний бизнес. Тем самым, мы смогли бы сформировать новые, более устойчивые логистические схемы поставок сырья, материалов, комплектующих на валообразующие предприятия страны, на порядок снизив остроту вопросов, связанных с бесперебойным выпуском ими продукции. Для этого необходимо наладить устойчивое прямое взаимодействие крупного и малого производственного бизнеса. Удобную цифровую платформу, индивидуализированную под конкретные потребности поставщиков и потребителей, предлагает Фонд финансовой поддержки предпринимателей», – отметила Ольга Русинович.