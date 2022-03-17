Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 100,8%, с декабрем 2021 г. – 101%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101% и 101,9% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 101,9%, потребительские товары – 100,5% и 99,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,5%, с декабрем 2021 г. – 103,3%, в том числе в растениеводстве – 102,6% и 109% соответственно, животноводстве – 101,3% и 101,9%.