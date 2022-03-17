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ЭКОНОМИКА РБ
КОРРЕКТИРОВКА ГОСПРОГРАММЫ "АГРАРНЫЙ БИЗНЕС" ПОЗВОЛИТ УРЕГУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 13 НОВЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
13:44 17.03.2022
Комплексная корректировка госпрограммы "Аграрный бизнес" позволит урегулировать вопросы реализации 13 новых инвестиционных проектов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
"За счет средств республиканского бюджета в 2022 году мы увеличили объем финансирования на Br322 млн, в том числе для проведения полевых работ и создания прочной кормовой базы. Кроме того, программой урегулированы вопросы реализации 13 новых инвестиционных проектов в растениеводстве, птицеводстве, молочном и мясном скотоводстве. При этом усовершенствованы подходы по предоставлению бюджетных трансфертов по удешевлению части капитальных затрат при реализации инвестиционных проектов", - рассказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Он подчеркнул, что в целях технического переоснащения организаций, производящих молочную продукцию, в отношении которой применяется маркировка средствами идентификации, на 2022 год продлевается срок выдачи кредитов банков с предоставлением государственной поддержки в виде субсидий на уплату части процентов.
Как сообщалось ранее, премьер-министр подписал постановление о корректировке государственной программы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы.
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