Комплексная корректировка госпрограммы "Аграрный бизнес" позволит урегулировать вопросы реализации 13 новых инвестиционных проектов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"За счет средств республиканского бюджета в 2022 году мы увеличили объем финансирования на Br322 млн, в том числе для проведения полевых работ и создания прочной кормовой базы. Кроме того, программой урегулированы вопросы реализации 13 новых инвестиционных проектов в растениеводстве, птицеводстве, молочном и мясном скотоводстве. При этом усовершенствованы подходы по предоставлению бюджетных трансфертов по удешевлению части капитальных затрат при реализации инвестиционных проектов", - рассказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что в целях технического переоснащения организаций, производящих молочную продукцию, в отношении которой применяется маркировка средствами идентификации, на 2022 год продлевается срок выдачи кредитов банков с предоставлением государственной поддержки в виде субсидий на уплату части процентов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр подписал постановление о корректировке государственной программы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы.