Лесхозы Беларуси готовятся к сезону заготовки березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, специалисты прогнозируют, что в южных регионах сезон заготовки березового сока начнется в ближайшие дни. Собранный урожай будет реализован как перерабатывающим предприятиям, так и напрямую гражданам. Приобрести полезный напиток белорусы смогут непосредственно в лесничествах, а также в местах выездной торговли. Сок будет реализовываться в тарах различной емкости.

Кроме того, у граждан будет возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса.

Важно понимать, что не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. В противном случае нарушителей будет ждать штраф.

Минлесхоз обращает внимание, что, несмотря на непродолжительный сезон, лесохозяйственные учреждения готовы полностью обеспечить потребности и населения, и предприятий. При этом стоимость напитка в заготовленном виде будет ниже чем затраты, которые граждане понесут при самозаготовке (транспорт, тара, время и т.д.).

Информация о ценах на полезный напиток будет опубликована на сайтах лесохозяйственных учреждений в ближайшее время.