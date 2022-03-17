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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ ЗАГОТОВКИ БЕРЕЗОВОГО СОКА
13:13 17.03.2022
Лесхозы Беларуси готовятся к сезону заготовки березового сока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, специалисты прогнозируют, что в южных регионах сезон заготовки березового сока начнется в ближайшие дни. Собранный урожай будет реализован как перерабатывающим предприятиям, так и напрямую гражданам. Приобрести полезный напиток белорусы смогут непосредственно в лесничествах, а также в местах выездной торговли. Сок будет реализовываться в тарах различной емкости.
Кроме того, у граждан будет возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса.
Важно понимать, что не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. В противном случае нарушителей будет ждать штраф.
Минлесхоз обращает внимание, что, несмотря на непродолжительный сезон, лесохозяйственные учреждения готовы полностью обеспечить потребности и населения, и предприятий. При этом стоимость напитка в заготовленном виде будет ниже чем затраты, которые граждане понесут при самозаготовке (транспорт, тара, время и т.д.).
Информация о ценах на полезный напиток будет опубликована на сайтах лесохозяйственных учреждений в ближайшее время.
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