В Гродненской области цены на продовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем выросли на 1,5%, к декабрю 2021 г. – на 3,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в феврале 2022 года составил 11,7%. За январь-февраль 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,9%.

Непродовольственные товары в феврале 2022 г. стали дороже по сравнению с январем на 0,8%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 1,3%. В феврале 2022 года цены выросли по сравнению с февралем 2021 года на 7,6%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 7,5%.

Цены на услуги в феврале 2022 г. по сравнению с январем выросли на 3,8%, с декабрем 2021 г. - на 5,7. Годовой рост цен на услуги в феврале 2022 года составил 7,9%. В январе-феврале 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 7,8%.