ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ЗАВЕРШИЛ СБОРКУ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ


12:42 17.03.2022

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» завершило сборку карьерного самосвала БЕЛАЗ-7540S грузоподъемностью 30 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, техническая особенность самосвала - газопоршневой двигатель мощностью 360 л.с.

Техника на газовом топливе – одно из направлений инновационной деятельности БЕЛАЗ. Карьерные самосвалы на газу позволяют значительно сокращать количество вредных выбросов в окружающую атмосферу и улучшать экологическую обстановку в местах эксплуатации техники. Вместе с техникой на газовом топливе БЕЛАЗ готов поставлять и необходимое оборудование для ее эффективной работы, включая стационарные или мобильные заправочные станции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2022
валюта курс
EUR 3.6499
USD 3.3109
RUB 3.0505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6460 -0.0039
USD 3.2976 -0.0133
RUB 3.1470 +0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.7500 3.8500
USD 3.5500 3.5500
RUB 2.0000 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1030
EUR/RUB 110.0000 148.0000
USD/RUB 103.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте