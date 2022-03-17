ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАЗ ЗАВЕРШИЛ СБОРКУ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

12:42 17.03.2022 ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» завершило сборку карьерного самосвала БЕЛАЗ-7540S грузоподъемностью 30 тонн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, техническая особенность самосвала - газопоршневой двигатель мощностью 360 л.с. Техника на газовом топливе – одно из направлений инновационной деятельности БЕЛАЗ. Карьерные самосвалы на газу позволяют значительно сокращать количество вредных выбросов в окружающую атмосферу и улучшать экологическую обстановку в местах эксплуатации техники. Вместе с техникой на газовом топливе БЕЛАЗ готов поставлять и необходимое оборудование для ее эффективной работы, включая стационарные или мобильные заправочные станции.