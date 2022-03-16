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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДРОСЛИ НА 2,1%
11:40 17.03.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101%, с декабрем 2021 г. – 102,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101%, с декабрем 2021 г. – 102,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,9% и 101,6% соответственно, промежуточные товары – 101% и 102%, потребительские товары – 101,3% и 102,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,1%, с декабрем 2021 г. – 103,5%, в том числе в растениеводстве – 102% и 106,5% соответственно, животноводстве – 100,9% и 102,8% соответственно.
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