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ЭКОНОМИКА РБ
КОММЕРЧЕСКИЕ SSL-СЕРТИФИКАТЫ СНОВА ДОСТУПНЫ В БЕЛАРУСИ
11:08 17.03.2022
Хостинг-провайдер HostFly.by обеспечит в Беларуси бесперебойную выдачу коммерческих SSL-сертификатов.
Для этого компания в числе первых на локальном рынке заключила договор о партнерстве с GlobalSign - Удостоверяющим центром сертификации с аккредитацией WebTrust.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в HostFly.by, партнерское соглашение позволяет клиентам HostFly.by получать любой тип SSL-сертификатов: AlphaSSL, AlphaSSL Wildcard, OV SSL, EV SSL, SAN SSL и Code Signing Certificate.
Ранее отдельные хостинг-компании в Беларуси заявили о проблемах с выдачей платных SSL-сертификатов из-за введенных ограничений и ухода поставщиков услуг.
«SSL-сертификаты являются ключевым элементом сетевой безопасности, поэтому возможность их приобретения должна быть обеспечена на постоянной основе. Партнерство с GlobalSign позволяет нам обеспечить выдачу платных SSL-сертификатов, проблем с выдачей бесплатных сертификатов в Беларуси также нет», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.
Компания GlobalSign предоставляет на мировом рынке решения для идентификации и безопасности. Услуги компании позволяют крупным предприятиям, поставщикам облачных услуг и новаторам в области Интернета вещей по всему миру осуществлять безопасную онлайн-коммуникацию.
Благодаря сотрудничеству с хостинг-провайдером и регистратором доменных имен HostFly.by, GlobalSign сможет расширить свое присутствие белорусском рынке.
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