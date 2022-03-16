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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ
10:47 17.03.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усиливает контроль за ценообразованием и расширяет категории товарных групп, в отношении которых будут проводиться контрольно-аналитические мероприятия.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, наряду с товарами первой необходимости под особый контроль подпадают непродовольственные товары и товары длительного хранения.
Одновременно МАРТ настоятельно рекомендует при формировании цен исходить из принципа социальной ответственности бизнеса, не перекладывать риски на конечного покупателя и не допускать необоснованного повышения оптовых и розничных торговых надбавок, а также надбавок импортера и норм рентабельности производителей.
В ведомстве напомнили, что информацию о росте цен можно сообщить через обновленную форму онлайн-анкеты. Заполнить данную форму можно с любого устройства, подключенного к интернету.
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