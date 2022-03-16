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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,9%
10:14 17.03.2022
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 102,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост на продтовары в феврале 2022 года составил 11,5%. За январь-февраль 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,7%.
Непродовольственные товары в феврале 2022 г. подорожали по сравнению с январем на 0,3%, с начала года – на 1,4%. В феврале 2022 года к уровню февраля 2021 года цены подскочили на 8,4%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены увеличились на 8,7%.
Цены на услуги в феврале 2022 г. выросли по сравнению с январем на 3,7%, с декабрем 2021 г. – на 5,7%. Годовой рост цен на услуги в феврале составил 9,7%. За январь-февраль 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 9,6%.
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