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ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРАНС ПРЕДПРИНИМАЕТ УСИЛИЯ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ УКРАИНЫ БЕЛОРУССКИХ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ


09:37 17.03.2022

Минтранс продолжает предпринимать усилия по возвращению из Украины белорусских водителей-международников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, оперативно собирается информация о всех находящихся на территории Украины водителях, которая передается в МИД для принятия дальнейших мер по их возвращению на Родину.

В настоящее время в Украине находятся не менее 116 водителей-международников.

«Работа по оказанию содействия в эвакуации граждан Беларуси осуществляется в круглосуточном режиме и будет проводиться до полного урегулирования сложившейся ситуации», - отметил замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

Список нуждающихся в эвакуации водителей, а также уже покинувших Украину, постоянно обновляется.

Данная работа проводится в тесном взаимодействии Минтранса с МИД, посольствами Беларуси и Украины, представителями белорусской диаспоры в Украине, а также ассоциациями международных автомобильных перевозчиков.

Так, переговоры с посольством Украины в Беларуси позволили достичь договоренности о беспрепятственном пропуске водителей, граждан нашей страны, без транспортных средств через автодорожные пункты пропуска Украины с Молдовой, Румынией, Венгрией и Польшей.

Таможенные и пограничные органы Беларуси на белорусско-украинской границе в настоящее время осуществляют работу в пунктах пропуска Мокраны, Новая Гута, Новая Рудня, Веселовка, Александровка, Комарин. В связи с этим совершение таможенных операций при въезде в нашу страну может осуществляться в возможно короткие сроки.
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