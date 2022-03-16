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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС ПРЕДПРИНИМАЕТ УСИЛИЯ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ УКРАИНЫ БЕЛОРУССКИХ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
09:37 17.03.2022
Минтранс продолжает предпринимать усилия по возвращению из Украины белорусских водителей-международников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, оперативно собирается информация о всех находящихся на территории Украины водителях, которая передается в МИД для принятия дальнейших мер по их возвращению на Родину.
В настоящее время в Украине находятся не менее 116 водителей-международников.
«Работа по оказанию содействия в эвакуации граждан Беларуси осуществляется в круглосуточном режиме и будет проводиться до полного урегулирования сложившейся ситуации», - отметил замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.
Список нуждающихся в эвакуации водителей, а также уже покинувших Украину, постоянно обновляется.
Данная работа проводится в тесном взаимодействии Минтранса с МИД, посольствами Беларуси и Украины, представителями белорусской диаспоры в Украине, а также ассоциациями международных автомобильных перевозчиков.
Так, переговоры с посольством Украины в Беларуси позволили достичь договоренности о беспрепятственном пропуске водителей, граждан нашей страны, без транспортных средств через автодорожные пункты пропуска Украины с Молдовой, Румынией, Венгрией и Польшей.
Таможенные и пограничные органы Беларуси на белорусско-украинской границе в настоящее время осуществляют работу в пунктах пропуска Мокраны, Новая Гута, Новая Рудня, Веселовка, Александровка, Комарин. В связи с этим совершение таможенных операций при въезде в нашу страну может осуществляться в возможно короткие сроки.
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