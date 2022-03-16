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ЭКОНОМИКА РБ
ЦИКЛ ВСТРЕЧ МИНЭКОНОМИКИ, БФФПП И БАНКА РАЗВИТИЯ С БИЗНЕСОМ В РЕГИОНАХ СТАРТОВАЛ В ОРШЕ
09:23 17.03.2022
Первая из цикла рабочих поездок в регионы руководства Департамента по предпринимательству Минэкономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства (БФФПП) и ОАО «Банк развития» с целью максимального вовлечения малых и средних предприятий в импортозамещение через создание кооперационных цепочек с крупными состоялась15 марта 2022 года в Орше.
Как сообщает сайт Минэкономики, директор Департамента Ольга Русинович, председатель Фонда Петр Арушаньянц и начальник управления поддержки МСП Банка развития Юлия Медведева провели ряд встреч с бизнесом Оршанского района.
В ходе мероприятия на площадке ООО «Оршанский бизнес-инкубатор «Закон и порядок» обсуждались вопросы, которые, по мнению предпринимателей, требуют рассмотрения на уровне правительства, и возможные пути их решения.
Также важным событием стал «открытый диалог» с представителями предприятий региона, организованный Оршанским райисполкомом.
Ольга Русинович рассказала о мерах, которые планируется реализовать в целях стабилизации экономической ситуации в стране.
«Разрабатывая пакет документов по поддержке экономики, мы, безусловно, будем слушать бизнес, учитывать его интересы и потребности. Для этого на базе нашего Агентства по инвестициям действует оперативный контактный центр. Там можно получить консультации, которые помогут верно сориентироваться в меняющейся обстановке. Через этот канал обратной связи Правительство будет получать сведения о возникающих в связи с санкционными ограничениями проблемах и оперативно реагировать на эти сигналы», – пояснила директор департамента.
Немало из поднимавшихся на встрече вопросов касалось нюансов взаимодействия крупных промышленных предприятий государственной формы собственности и субъектов МСП.
Фонд предложил свою помощь организациям, заинтересованным в создании таких кооперационных цепочек. По словам Петра Арушаньянца, республиканский информационный ресурс субконтрактации позволяет наладить подобное сотрудничество, гарантируя каждому предприятию индивидуальный подход в поисках заказчика.
Со своей стороны, Банк развития рассказал, что в настоящее время специально под нужды производственного бизнеса разрабатываются новые привлекательные финансовые инструменты поддержки.
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