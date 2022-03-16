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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ МУКИ И ГРЕЧКИ ВВЕДЕН С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА СТРАНЫ - МАРТ


17:19 16.03.2022

Запрет на вывоз муки и гречки введен с целью защиты внутреннего рынка страны. Об этом заявил начальник управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Евгений Белов.

По его словам, данная мера принята в связи с необходимостью недопущения дефицита на рынке, а также соблюдения продовольственной безопасности страны.

«Сейчас этого товара достаточно, и введение запрета является превентивной мерой. Поводов для беспокойства нет, МАРТ держит ситуацию под контролем. Мы работаем с торговыми сетями с целью недопущения дефицита товаров на полках», - сказал Е. Белов, которого цитирует Telegram-канал МАРТ.

Как сообщалось, постановлением правительства № 137 от 13 марта на три месяца продлен запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты, а также на вывоз крупы грубого помола из гречки, обрушенного гречневого зерна и готовых пищевых продуктов из гречки. Временный запрет на вывоз распространяется и на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу постановления и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления в силу документа.

Запрет на распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Запрет не касается также международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и начинающихся за пределами таможенной территории союза и заканчивающихся в государстве - члене ЕАЭС, а также товаров, помещенных под таможенные процедуры в другом государстве - члене ЕАЭС и перевозимых транзитом через территорию Беларуси.
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