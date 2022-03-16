Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области совместно с областной ИМНС пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавших деятельность онлайн-казино без специального разрешения (лицензии).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, нелегальное виртуальное игорное заведение располагалось в частном секторе на окраине Лиды, где находились игровые карточные столы с встроенными сканерами, рулетка, шафл-машины. В казино круглосуточно в онлайн-режиме проводились азартные игры через интернет.

Для маскировки работы онлайн-казино использовалось лидское общество с ограниченной ответственностью, а получаемая от деятельности казино выручка декларировалась как выручка за оказание услуг проводной связи (трансляция видеоконтента). В общей сложности в деятельность казино было вовлечено более 70 работников общества.

Предварительно установленный доход от данной незаконной деятельности (осуществляемой без специального разрешения (лицензии) составил более 500 тыс. рублей. Помимо этого, ООО не уплачивало налог на игорный бизнес, объектом налогообложения которого являются игровые столы, причинив ущерб государству в размере свыше 5,5 млн рублей.

В отношении 5 участников преступной группы возбуждены уголовные дела.

Необходимо отметить, что один из организаторов виртуального казино принимал активное участие в протестной деятельности в 2020 году, а также перечислял деньги лицам, задержанным за такую деятельность.