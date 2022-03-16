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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,7%
16:16 16.03.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 102,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары – 101% и 101,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,5%, с декабрем 2021 г. – 104,8%, в том числе в растениеводстве – 103% и 109,5% соответственно, животноводстве – 101% и 103,3% соответственно.
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