Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 марта 2022 года выросло до более 944,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 944 тыс. 885 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 939 тыс. 967 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 745 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6688 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1858 человек, число смертей от COVID-19 – на 7.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 613 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 669 тыс. 715 тестов.