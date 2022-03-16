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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ
15:38 16.03.2022
В индустриальном парке (Великий камень» 16 марта 2022 года зарегистрирован новый 86-й резидент - ООО «Научно-техническая компания «Бел Самоед Клауд» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, новый резидент парка будет развивать цифровые финансовые технологии и системы мобильных платежей, создаст в Беларуси центр электронной коммерции и будет оказывать белорусским и китайским компаниям услуги в этой области.
Инициатором проекта является Samoyed Cloud Technology Group Holdings Limited, один из крупнейших поставщиков облачных решений в Китае.
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