В индустриальном парке (Великий камень» 16 марта 2022 года зарегистрирован новый 86-й резидент - ООО «Научно-техническая компания «Бел Самоед Клауд» (Беларусь).

Как сообщает сайт парка, новый резидент парка будет развивать цифровые финансовые технологии и системы мобильных платежей, создаст в Беларуси центр электронной коммерции и будет оказывать белорусским и китайским компаниям услуги в этой области.

Инициатором проекта является Samoyed Cloud Technology Group Holdings Limited, один из крупнейших поставщиков облачных решений в Китае.