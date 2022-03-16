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ЭКОНОМИКА РБ
СИТУАЦИЯ С ПОСТАВКАМИ МЕДИКАМЕНТОВ В БЕЛАРУСИ СТАБИЛЬНАЯ - МИНЗДРАВ
15:05 16.03.2022
Ситуация с поставками медикаментов в Беларуси стабильная. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Аптечный рынок отреагировал ростом продаж на 25% в целом по стране. Это было связано с тем, что люди покупали препараты по старым ценам. Сегодня импортные лекарства поступают. Да, после изменения логистики поставок у многих из них новые цены и ажиотаж спал. Перебоев нет. Для Минздрава основная задача - в первую очередь обеспечить препаратами белорусов. Но при этом, мы не против того, чтобы наши производители продавали препараты соседям. В некоторых стационарах мы имеем до 70% эффективных белорусских лекарств. Вопрос в том, чтобы на все вызовы наши специалисты могли ответить новым производством. Так мы закрыли, например, вопрос по коронавирусной вакцине", - отметил министр.
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