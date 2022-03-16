ООО «Белорусские облачные технологии» (ТМ beCloud) проведет очередной благотворительный аукцион на право заключения договоров на регистрацию доменных имен второго уровня в национальной доменной зоне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, аукцион начнется 21 марта 2022 года в 10:00 и завершится 24 марта 2022 года в 10:00.

Все вырученные средства (за вычетом стоимости регистрации доменов) будут направлены на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ознакомиться с условиями аукциона более подробно можно здесь.