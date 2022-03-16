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ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD ПРОВЕДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН ДОМЕННЫХ ИМЕН
14:41 16.03.2022
ООО «Белорусские облачные технологии» (ТМ beCloud) проведет очередной благотворительный аукцион на право заключения договоров на регистрацию доменных имен второго уровня в национальной доменной зоне.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, аукцион начнется 21 марта 2022 года в 10:00 и завершится 24 марта 2022 года в 10:00.
Все вырученные средства (за вычетом стоимости регистрации доменов) будут направлены на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ознакомиться с условиями аукциона более подробно можно здесь.
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