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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКОРРЕКТИРУЕТ ГОСПРОГРАММУ «АГРАРНЫЙ БИЗНЕС» НА 2021-2025 ГОДЫ
13:48 16.03.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о корректировке Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
По словам Романа Головченко, комплексная корректировка госпрограммы позволит урегулировать вопросы реализации 13 новых инвестиционных проектов.
«За счет средств республиканского бюджета в 2022 году мы увеличили объем финансирования на 322 млн. белорусских рублей, в том числе для проведения полевых работ и создания прочной кормовой базы. Кроме того, Программой урегулированы вопросы реализации 13 новых инвестиционных проектов в растениеводстве, птицеводстве, молочном и мясном скотоводстве. При этом усовершенствованы подходы по предоставлению бюджетных трансфертов по удешевлению части капитальных затрат при реализации инвестиционных проектов», – отметил глава белорусского правительства.
Он также подчеркнул, что в целях технического переоснащения организаций, осуществляющих производство молочной продукции, в отношении которой применяется маркировка средствами идентификации, на 2022 год продлевается срок выдачи кредитов банков с предоставлением государственной поддержки в виде субсидий на уплату части процентов.
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