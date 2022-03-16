Национальный центр маркетинга (НЦМиКЦ) проведет вебинар «Государственные закупки в странах договора ЕАЭС. Практика участия в государственных (муниципальных) закупках Российской Федерации», который состоится 23 марта 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, мероприятие проводится в целях информационной поддержки экспортеров, заинтересованных в работе на рынке Российской Федерации и активном использовании возможностей электронной торговли.

Спикерами выступят специалисты электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» Российской Федерации и НЦМиКЦ.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: структура информационной системы регулируемых закупок и коммерческих торгов; возможности регистрации и аккредитации (специфика государственных закупок и закупок госкорпораций); отличия нормативного регулирования закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ; электронные процедуры закупок и электронная цифровая подпись; работа и функционал электронных торговых площадок; основные правила участия; проблемные вопросы и ошибки поставщиков.

Стоимость участия в вебинаре - 60 белорусских рублей, количество мест ограничено.