16 марта 2022 года состоится «прямая телефонная линия» с генеральным директором Национального кадастрового агентства Михаилом Хилем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (017) 285-39-26.