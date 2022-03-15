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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО КАДАСТРОВОГО АГЕНТСТВА 16 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
13:00 16.03.2022
16 марта 2022 года состоится «прямая телефонная линия» с генеральным директором Национального кадастрового агентства Михаилом Хилем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (017) 285-39-26.
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