Потребительские цены в Витебской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2021 г. увеличились на 1,1%, с декабрем 2021 г. – на 2,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в феврале составил 9%. За январь-февраль 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 9,1%.

Продовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем подорожали на 1,3%, с начала года – на 3,2%. При этом февральский годовой рост цен на продтовары составил 10,1%. В январе-феврале 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены подскочили на 10,1%.

Непродовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2021 года стали дороже на 0,9%, с начала года – на 1,2%. Годовой рост цен в феврале составил 7,7%. За январь-февраль 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 7,8% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в феврале 2022 года по сравнению с январем увеличились на 4,6%, с начала года – на 6,1%. При этом в феврале 2022 года стоимость услуг по сравнению с февралем прошлого года подскочила на 9,8%. За январь-февраль 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 9,1%.