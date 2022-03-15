|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» ПЛАНИРУЕТ ВЛОЖИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ BR1,5 МЛН
11:21 16.03.2022
В администрации СЭЗ «Брест» 14 марта 2022 года зарегистрирован новый резидент – общество с ограниченной ответственностью «ДАЛМИО».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать проект, связанный с производством технологического оборудования, технологических линий и комплектующих для технологического оборудования пищевой промышленности. В этих целях организация приобрела на территории СЭЗ незадействованные производственные площади.
Проект предусматривает вложение инвестиций в размере не менее Br1,5 млн в течение трех лет. В процессе его реализации планируется дальнейшее расширение производства, увеличение количества рабочих мест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2022
Курсы в банках
на 16.03.2022
Конвертация в банках
на 16.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте