В администрации СЭЗ «Брест» 14 марта 2022 года зарегистрирован новый резидент – общество с ограниченной ответственностью «ДАЛМИО».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать проект, связанный с производством технологического оборудования, технологических линий и комплектующих для технологического оборудования пищевой промышленности. В этих целях организация приобрела на территории СЭЗ незадействованные производственные площади.

Проект предусматривает вложение инвестиций в размере не менее Br1,5 млн в течение трех лет. В процессе его реализации планируется дальнейшее расширение производства, увеличение количества рабочих мест.