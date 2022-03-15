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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА 2022 ГОДА НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОРОГАХ ЛИКВИДИРОВАНО ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ КВ. М ЯМОЧНОСТИ


11:06 16.03.2022

С начала этого года на республиканских дорогах страны ликвидировано около 100 тысяч кв. м ямочности. Об этом сообщил замначальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко.

По его словам, за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 60 тыс. кв. м.

«Минтранс ежегодно разрабатывает комплекс мероприятий по подготовке республиканских дорог и производственных баз к эксплуатации в весенне-летний период. В этом году акцент будет сделан на работы по обеспечению безопасности дорожного движения – в частности, устранение ямочности», – отметил Глазко.

Мониторинг образования ямочности Минтранс проводит каждый день.
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