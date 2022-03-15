ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ BUDEXPO-2022 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА


10:38 16.03.2022

РУП «Белтелеком» примет участие в XXIV Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2022, которая пройдет с 16 по 18 марта в Минске (пр. Победителей, 14) и по традиции откроет новый строительный сезон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, выставка ориентирована как на экспертов, так и на широкий круг посетителей, которые планируют ремонт, строительство дома или находятся в поиске новых дизайнерских решений. Деловая программа форума отражает актуальные вопросы стройиндустрии. Особое внимание – научно-техническим разработкам, высокотехнологичной продукции и применению инноваций в производстве.

Белтелеком ознакомит гостей и участников с телекоммуникационными услугами для дома и офиса.

Сегодня в продуктовом портфеле компании десятки цифровых решений, которые специалисты готовы реализовать под ключ с учетом индивидуальных запросов клиента. Наибольшей популярностью у физических и юридических лиц пользуются пакеты услуг. Так, население уверенно делает выбор в пользу линейки «ЯСНА». Клиентам доступны 17 вариантов пакетов с самыми востребованными услугами: высокоскоростной Интернет, интерактивное, эфирное или SMART-телевидение ZALA, безлимитная телефония в сети «Белтелеком», «Видеоконтроль» и др. Новинки этого года – пакеты услуг «ЯСНА 200», «ЯСНА 100 дом + дача» и «ЯСНА 100 промо». Удобным инструментом для организации работы в офисе является линейка пакетов для корпоративных клиентов «Бизнес-кейс».

Задачи обеспечения безопасности и удаленного контроля за объектами актуальны и для частных, и для юридических лиц. Специалисты «Белтелекома» создадут систему «Видеоконтроля» от проекта до полной технической реализации, обеспечат техподдержку в процессе эксплуатации. Следует отметить, что возможности видеоконтроля постоянно совершенствуются. На сегодняшний день тестируется опция видеоаналитики, которая позволяет в режиме реального времени анализировать данные с установленных камер видеонаблюдения. Это могут быть распознавание лиц, номерных знаков, детекция движения и т. д. Совместно с партнерами уже нарабатываются практические кейсы для запуска модуля видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию.

На выставке будут демонстрироваться и другие решения для корпоративного сегмента на примере реализованных проектов. В их числе – услуги хостинга, «Облачная АТС», «Создание и обслуживание локальной вычислительной сети (ЛВС)».

В прошлом году «Белтелеком» открыл новое направление – розничную торговлю. Клиенты компании – физические лица могут на выгодных условиях приобрести технику для дома.

Про эти и другие услуги специалисты компании «Белтелеком» расскажут посетителям на выставке. Все желающие смогут оценить интерфейс услуги «Видеоконтроль», протестировать дополнительные опции и сервисы, а также получить консультацию обо всех новинках и акциях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2022
валюта курс
EUR 3.6670
USD 3.3195
RUB 3.0108
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6670 +0.0489
USD 3.3195 +0.0243
RUB 3.0108 +0.1218
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 4.0000 4.1000
USD 3.7500 3.7800
RUB 2.0000 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 115.0000 165.0000
USD/RUB 108.0000 155.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте