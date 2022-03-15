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ЭКОНОМИКА РБ


ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ


10:09 16.03.2022

За январь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (Без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12%, рентабельность продаж – 9,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 56,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,7 млрд рублей, или 13,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 64,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 12,3% от общего объема кредиторской задолженности.
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