Белорусская студенческая юридическая олимпиада пройдет 16-18 марта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на стимулирование научно-исследовательской работы студентов, совершенствование системы белорусского юридического образования и науки, а также развитие традиций профессиональных молодежных юридических конкурсов.

В очных турах состязания поборются 40 студентов 2-5 курсов, соревнующихся в личном первенстве, и 12 команд. Это обучающиеся белорусских университетов, где осуществляется подготовка по юридическим специальностям. Среди них представители вузов: БГУ, Академии МВД Беларуси, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Белорусской сельскохозяйственной академии, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и др.

БГУ представят девять индивидуалов юридического факультета и факультета международных отношений, а также две сборные «Авангард Фемиды» и «Тандем».

Участникам предложат выполнить задания, направленные на проверку знаний по вопросам юридической деятельности. Ребята подготовят презентацию позиции в суде, экспертное заключение по проекту правового акта, квалифицированный ответ на письмо гражданина, а также пройдут проверку знаний по медиации и др.

Итоги состязания подведут 18 марта, где назовут победителей и призеров олимпиады.

Белорусская студенческая юридическая олимпиада проводится в БГУ с 2005 года, ее победители включаются в Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Организаторами состязания выступают юридический факультет БГУ, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции при поддержке Министерства образования Беларуси.