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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПРОСЕЛО НА 0,5%


18:00 15.03.2022

В январе-феврале 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2413,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2354,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 284,8 тыс. тонн, молока – 1235,5 тыс. тонн, яиц получено 551,3 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,3% молока и 92,8% производства яиц.

На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.
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