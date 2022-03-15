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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В 2022 ГОДУ
17:43 15.03.2022
Объявлен конкурс на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества в 2022 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, с 2022 года конкурс будет проводиться по обновленной модели, что позволит отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями в этой сфере.
Так, структура модели из двухполярной («Возможности» и «Результаты») преобразовалась в трехполярную («Направление», «Выполнение», «Результаты»). Введение новой группы критериев («Направление») обусловлено повышением роли стратегического планирования для устойчивого развития организации в сложной, быстроизменяющейся и высококонкурентной среде.
В этой связи актуализированы и утверждены документы: «Критерии присуждения Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества», «Порядок проведения конкурса на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества».
Госстандартом также разработана и утверждена «Методика оценки деятельности организаций на соответствие критериям Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества».
Определение победителей конкурса осуществляется в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем проведения экспертизы на местах с применением оценки в баллах. Причем ко второму этапу конкурса (экспертиза на местах) допускаются организации, набравшие в результате экспертной оценки материалов не менее 250 баллов.
Для подтверждения звания лауреата конкурса организациям необходимо продемонстрировать: улучшение деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в конкурсе; участие в других конкурсах в области качества; меры по пропагандированию достижений в области качества и эффективного менеджмента и распространению передового опыта.
В 2022 г. организации – лауреаты Премии правительства 2019 года имеют право подтвердить звание лауреата.
Лауреаты, дипломанты, а также организации, удостоенные специальных наград, награждаются на специальной торжественной церемонии.
Лауреатам вручаются диплом и символ Премии правительства, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы Премии правительства при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.
Сведения о победителях конкурса размещаются на сайте Госстандарта, интернет-портале «Качество.бел», а также включаются в ежегодно издаваемый каталог «Лауреаты Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества».
Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание Премии Правительства представляются до 1 июля 2022 г. в секретариат комиссии, находящийся по адресу: Минск, ул. Новаторская, 2а, 220053, к. 303.
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