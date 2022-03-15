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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,5%
16:54 15.03.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2022 г. составили 100,5% к уровню января 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%.
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