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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С КРУПНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОСТОЯТСЯ 25 МАРТА
16:25 15.03.2022
25 марта 2022 года состоятся онлайн прямые переговоры потенциальных поставщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными производственными предприятиями.
Организатор мероприятия - Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССПиР, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Беларуси для малых и средних предприятий в рамках Дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями.
В переговорах примут участие представители предприятий Министерства промышленности: ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ» и ОАО «Гомсельмаш».
Заполнить заявку на участие можно на сайте belarp.by.
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