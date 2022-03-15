25 марта 2022 года состоятся онлайн прямые переговоры потенциальных поставщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными производственными предприятиями.

Организатор мероприятия - Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССПиР, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Беларуси для малых и средних предприятий в рамках Дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями.

В переговорах примут участие представители предприятий Министерства промышленности: ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ» и ОАО «Гомсельмаш».

Заполнить заявку на участие можно на сайте belarp.by.