Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,1%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 102,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 104,2% соответственно, промежуточные товары – 101% и 103%, потребительские товары – 101,1% и 101,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 103,1%, в том числе в растениеводстве – 102,7% и 107,9% соответственно, животноводстве – 100,6% и 102,3%.