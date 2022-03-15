ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ПОВЫШЕННЫЕ РИСКИ – МИНФИН БЕЛАРУСИ


14:46 15.03.2022

Финансовые инструменты с высокой доходностью влекут за собой повышенные риски. Об этом напомнил директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Анатолий Шаршун.

«Традиционные финансовые инструменты, такие как банковские депозиты, государственные ценные бумаги являются наиболее защищенными. Инструменты с сомнительными высокими ставками не могут гарантировать возврат инвестиций и нередко являются незаконными, например ценная бумага не имеет государственной регистрации или посредник не имеет лицензии на осуществление финансовых услуг. Инвестор вправе требовать у посредника всю информацию о финансовом инструменте. Участие на рынке ценных бумаг должно предполагать высокий уровень финансовой грамотности, который позволит предотвратить риски и не допустить потерю вложенных средств», - сказал он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2022
валюта курс
EUR 3.6181
USD 3.2952
RUB 2.8890
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6670 +0.0489
USD 3.3195 +0.0243
RUB 3.0108 +0.1218
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 4.1500 4.1200
USD 3.8200 3.7900
RUB 2.0000 3.1500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.1050
EUR/RUB 121.4300 169.0000
USD/RUB 111.0000 158.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте