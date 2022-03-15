Финансовые инструменты с высокой доходностью влекут за собой повышенные риски. Об этом напомнил директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Анатолий Шаршун.

«Традиционные финансовые инструменты, такие как банковские депозиты, государственные ценные бумаги являются наиболее защищенными. Инструменты с сомнительными высокими ставками не могут гарантировать возврат инвестиций и нередко являются незаконными, например ценная бумага не имеет государственной регистрации или посредник не имеет лицензии на осуществление финансовых услуг. Инвестор вправе требовать у посредника всю информацию о финансовом инструменте. Участие на рынке ценных бумаг должно предполагать высокий уровень финансовой грамотности, который позволит предотвратить риски и не допустить потерю вложенных средств», - сказал он.