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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 18 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
14:19 15.03.2022
18 марта 2022 года главный инженер Белорусской железной дороги Сергей Новодворский проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основные темы - оздоровление работников дороги, обеспечение охраны труда и промышленной безопасности.
Позвонить на прямую линию можно будет с 13:00 до 14:00 по телефону +375 (17) 225-24-24.
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