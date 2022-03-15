ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО БЖД 18 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»

14:19 15.03.2022 18 марта 2022 года главный инженер Белорусской железной дороги Сергей Новодворский проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основные темы - оздоровление работников дороги, обеспечение охраны труда и промышленной безопасности. Позвонить на прямую линию можно будет с 13:00 до 14:00 по телефону +375 (17) 225-24-24.