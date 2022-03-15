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ЭКОНОМИКА РБ
ПИЩЕВЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ В БЕШЕНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
13:57 15.03.2022
Пищевые ароматизаторы начнут производить в Бешенковичском районе.
Как пишет газета «Витебские вести», новое производство будет размещаться в здании бывшей Кореневской средней школы. Решением райисполкома капитальные строения учебного заведения безвозмездно переданы в частную собственность ООО «Скорпио-Кветка», которое образовано с участием российской компании «Скорпио-Аромат», являющейся производителем пищевых ароматизаторов в России уже на протяжении 30 лет.
В настоящее время это предприятие выпускает более 10 тысяч наименований продукции в сухой, жидкой, эмульсионной и пастообразной формах, имеющих статус идентичных натуральным или натуральных.
Планируется, что открытие нового производства позволит не только создать до пяти рабочих мест, но и выпускать продукцию, которая будет поставляться на внутренний и внешний рынки.
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