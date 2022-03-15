Пищевые ароматизаторы начнут производить в Бешенковичском районе.

Как пишет газета «Витебские вести», новое производство будет размещаться в здании бывшей Кореневской средней школы. Решением райисполкома капитальные строения учебного заведения безвозмездно переданы в частную собственность ООО «Скорпио-Кветка», которое образовано с участием российской компании «Скорпио-Аромат», являющейся производителем пищевых ароматизаторов в России уже на протяжении 30 лет.

В настоящее время это предприятие выпускает более 10 тысяч наименований продукции в сухой, жидкой, эмульсионной и пастообразной формах, имеющих статус идентичных натуральным или натуральных.

Планируется, что открытие нового производства позволит не только создать до пяти рабочих мест, но и выпускать продукцию, которая будет поставляться на внутренний и внешний рынки.