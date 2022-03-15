Об этом заявил сегодня Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности.

Он уверен, что для граждан нет необходимости «бегать по «завуголлю», по закоулкам», чтобы где-то обменять рубли на доллары: «Ну, выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас».

«Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.