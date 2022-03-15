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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО УВЕРЕН, ЧТО РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ И ЮАНЬ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ В БЕЛАРУСИ ВМЕСТО ДОЛЛАРА
13:20 15.03.2022
Об этом заявил сегодня Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности.
Он уверен, что для граждан нет необходимости «бегать по «завуголлю», по закоулкам», чтобы где-то обменять рубли на доллары: «Ну, выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас».
«Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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